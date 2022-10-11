Москва, 11 октября, 2022, 22:27 — ИА Регнум. Частичная мобилизация не делится на этапы, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин («Единая Россия»).

Kovalchuk22 Юрий Швыткин

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«Никакие этапы мобилизации в соответствующем указе президента не предусмотрены», — констатировал Швыткин.

Таким образом парламентарий отреагировал на заявление губернатора Ростовской области Василия Голубева, который ранее рассказал о получении нового задания по мобилизации.

По версии Швыткина, частичная мобилизация является непрерывным процессом, пишет «Парламентская газета».

Вместе с тем об окончании этапа мобилизации объявили в ряде регионов. Кроме губернатора Ростовской области об окончании этапа частичной мобилизации в Башкирии сообщил военный комиссар Кировского и Ленинского района Уфы Юрий Алферов.

В Пермском крае завершился первый этап частичной мобилизации, в учебные центры отправлены 100% резервистов, которых планировали мобилизовать, заявил также губернатор края Дмитрий Махонин.

Удмуртия успешно выполнила задачи первого этапа частичной мобилизации, сообщил также глава региона Александр Бречалов.

Республика Карелия направила на специальную военную операцию всех, кто подлежал призыву в рамках первого этапа частичной мобилизации, сообщил 4 октября глава региона Артур Парфенчиков.

В Мордовии полностью выполнили задачу первого этапа по комплектованию региональных батальонов в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава республики Артем Здунов.