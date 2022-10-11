Ижевск, 11 октября, 2022, 22:25 — ИА Регнум. Ранее судимый за кражу житель Ижевска похитил из офиса микрокредитной организации 10 тыс. рублей, используя игрушечный пистолет. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Александр Погожев ИА REGNUM Игрушечные пистолеты, которые производили в советское время

Менеджер микрокредитной организации обратилась в отдел полиции с сообщением о хищении 10 тыс. рублей из кассы. Девушка пояснила, что днем неизвестный мужчина в медицинской маске, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил из кассы денежные средства.

Подозреваемый был задержан «по горячим следам». Им оказался 38-летний житель Ижевска, живущий в соседнем от организации доме и ранее уже судимый за кражу. Похищенные средства были изъяты, задержанный помещён в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии был задержан подозреваемый в нападении на ломбард. Им оказался 45-летний безработный житель Ижевска, ранее уже судимый за кражу. Угрожая продавцу игрушечным пистолетом, найденным позже, он хотел похитить деньги из сейфа.

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