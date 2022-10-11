Львов, Бывш. УССР, 11 октября 2022, 22:26 — REGNUM В результате российских ракетных ударов город Львов остался без стабильного электроснабжения, сообщил 11 октября мэр города Андрей Садовый в своем Telegram-канале.
По его словам, ракетными ударами разрушены или сильно повреждены четыре электроподстанции, обеспечивавшие жизнедеятельность города.
В результате часть Львова осталась без электричества, наблюдаются проблемы со связью и перебои в водоснабжении.
Садовый считает, что на восстановление разрушенной инфраструктуры понадобятся месяцы.
Напомним, с утра 10 октября Вооруженные силы России наносят ракетные удары по критически важным объектам инфраструктуры на территории, подконтрольной Киеву.
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