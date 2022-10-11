Львов, Украина, 11 октября, 2022, 22:26 — ИА Регнум. В результате российских ракетных ударов город Львов остался без стабильного электроснабжения, сообщил 11 октября мэр города Андрей Садовый в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Львов

По его словам, ракетными ударами разрушены или сильно повреждены четыре электроподстанции, обеспечивавшие жизнедеятельность города.

В результате часть Львова осталась без электричества, наблюдаются проблемы со связью и перебои в водоснабжении.

Садовый считает, что на восстановление разрушенной инфраструктуры понадобятся месяцы.

Напомним, с утра 10 октября Вооруженные силы России наносят ракетные удары по критически важным объектам инфраструктуры на территории, подконтрольной Киеву.