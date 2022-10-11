Рим, 11 октября, 2022, 22:24 — ИА Регнум. Итальянская промышленность находится в крайне сложном состоянии из-за резкого роста цен на энергию и инфляции, с таким заявлением выступили 11 октября в национальной бизнес-ассоциации Confindustria.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

Такая ситуация может обойтись стране в 3,2% ВВП (за 2022 и 2023 годы), а также привести к потере (при неблагоприятном сценарии) 528 тысяч рабочих мест, отметили в исследовательском центре ассоциации.

В 2022 году стоимость газаи электричествав Италии вырослауже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензинвырослав полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет9%, на основные товары — 11%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более50млрд евро.