12 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили слова депутата Госдумы, призвавшего «достойных людей» из киевской нацистской армии взять власть в свои руки.

Артур Савин, , 07:57 — REGNUM Призыв депутата Госдумы Михаил Шеремет («Единая Россия») к «достойным людям» из киевской нацистской армии взять власть в свои руки спровоцировал дискуссию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 12 октября в социальной сети «ВКонтакте».

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению парламентария, среди военных на службе киевского неонацистского режима «ещё остались достойные люди, которым не чужды офицерская честь и будущее своей страны». Именно к таким людям и обратился Шеремет с призывом свергнуть продажную власть Владимира Зеленского.

«Вообще это интересный вариант. Вдруг война закончится, если те, у кого в руках оружие, прикажут Киеву прекратить бойню», — надеется Евгений Р.

Многие пользователи пришли к выводу, что с такими призывами необходимо было выступать намного раньше, а не сейчас, когда специальная военная операция России набрала свой ход и Вооружённые силы РФ вгоняют своего нацистского оппонента в каменный век.

«Госдума проснулась наконец-то. Этим надо было заниматься ещё в 2014 году. Вместо зтого вы признали госпереворот в Киеве и кормили их. Мы всегда опаздываем, и сейчас непонятно, что твориться. Ещё два месяца назад можно было заставить нацистов сдаваться, но не сделали этого», — отметил Рафаэль И.

Некоторые комментаторы сомневаются, что среди киевских нацистов есть «достойные люди», поскольку все они так или иначе замарали свои руки в крови собственного же населения.

«А там разве ещё остались здравомыслящие военные?» — задаётся вопросом Татьяна Х.

«Главком ВСУ носит браслет со свастикой. Так что это крайне плохая идея», — считает Павел М.

Часть людей полагает, что если нацисты с оружием свергнут нацистов в пиджаках, которые разворовывают финансовые потоки с Запада, то лучше от этого для России не станет.

«Такая себе идея, если учесть, что небезызвестный и запрещенный в России «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — официальная часть ВСУ», — подметил Даниил В.

Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (запрещённая в России организация) Владимир Андрианов © ИА REGNUM

«Нету больше среди военных Киева нормальных людей. Сколько они мирняка положили! Это уже нацисты, самые натуральные. Им всем высшая мера светит», — убеждён Кирилл Р.

Ряд пользователей уверен, что власть Зеленского прекрасно сосуществует с руководством ВСУ, а значит, никакого переворота произойти не может.

«Вряд ли мирный исход сегодня возможен. Власть захватили нацисты, и они её просто так не отдадут», — уверен Андрей К.

«Киевский режим — это нацисты! ВСУ — это нацисты! Между ними нет никаких противоречий, поскольку все они — это марионетки в руках США. Что в Белом доме скажут, то и будут делать», — пишет Никита У.

Марионетка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Нашлись и те, кто уверен, что переворот в Киеве случится, но сделают его военные либо же кто-то другой, покажет время.

«Раз пошли такие разговоры, значит, готовится военный переворот в Киеве. И уже неважно, кто придёт на смену этим нацистам, следующие будут более покладистые», — уверена Aliya A.

Напомним, 11 октября РИА Новости опубликовало материал, согласно которому депутат Госдумы Михаил Шеремет («Единая Россия») призвал «достойных людей» из киевской нацистской армии взять власть в свои руки.