Нижний Новгород, , 22:23 — REGNUM Благодаря усилению антитеррористических мер удалось пресечь три случая проноса оружия в учебные заведения Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

Пневматический пистолет Hustvedt

В ведомстве уточнили, что с начала октября у нижегородских школьников и студентов изъяли три пистолета.

Первый такой инцидент случился 5 октября в одной из школ в Дзержинске. Девятиклассник принёс оружие на урок, а его одноклассники рассказали об этом учителю. Педагог вызвал сотрудников Росгвардии, которые изъяли у школьника пневматический пистолет, а также провели профилактическую беседу с его родителями.

Второй аналогичный случай произошёл в тот же день в профлицее в Богородском районе. Студент пришёл на занятия также с пневматическим пистолетом. Его одногруппники узнали об этом и сообщили директору по воспитательной работе. Оружие изъяли, а молодой человек отчислился по собственному желанию.

А 10 октября педагоги изъяли пневматический пистолет у студента профессиональной образовательной организации в Нижнем Новгороде. О происшествии сообщили в Росгвардию, которая теперь проводит расследование по этому инциденту.