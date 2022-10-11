Тель-Авив, Израиль, , 22:30 — REGNUM Беспилотник ХАМАС сбит на границе с сектором Газа, сообщили 11 октября в Армии обороны Израиля.

Нетаньяху представляет в качестве доказательства «часть иранского беспилотника», сбитого над Израилем

Израильские военные уточнили, что БПЛА «пытался перелететь на территорию Израиля» в северной части Газы. Летательный аппарат сбили до того, как он попытался перелететь через границу.

Напомним, три дня назад, 9 октября, израильские военные задержали на Западном берегу Иордана троих подозреваемых «в причастности к террористической деятельности».

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