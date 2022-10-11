Ижевск, 11 октября, 2022, 22:19 — ИА Регнум. Глава Удмуртии Александр Бречалов решил развеять слухи, которые бродят на просторах сети о статусе и довольствии подпадающих под частичную мобилизацию. На все возможные вопросы он ответил в своем telegram-канале.

Mil.ru Мобилизация

По словам Бречалова, мобилизованные имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Это означает бесплатный проезд, продовольственное и вещевое снабжение, а также условия для проживания.

«У нас сложились очень хорошие, конструктивные отношения с воинской частью, где размещены наши мужчины. Казарменного фонда достаточно — они все живут в комфортных условиях. Питание отличное», — заверил глава республики.

Он уточнил, что все необходимые предметы, указанные в повестке, кроме документов и туалетных принадлежностей, носят рекомендательный характер. Экипировка мобилизованных зависит от рода войск, в которых они будут служить.

«В день отправки мужчин ждет горячий обед на сборном пункте в Ижевске, также перед отправкой военкомат обеспечит суточным сухим пайком», — добавил Бречалов.

Республика снабжает военнослужащих дополнительной экипировкой — теплыми спальными мешками, рюкзаками, утепленными резиновыми сапогами, балаклавами, ковриками, аптечками, кнопочными телефонами без камеры.

Как сообщало ИА REGNUM, резервисты из Удмуртии, которые попали под частичную мобилизацию, в настоящее время проходят обучение и боевое слаживание в Вольском филиале Военной академии материально-технического обеспечения Министерства обороны РФ. По словам вице-премьера республики Ильяса Ханнанова, посетившего мобилизованных, настроение у бойцов бодрое, все здоровы, бытовыми условиями и горячим питанием обеспечены, получили новое обмундирование и готовы выполнять поставленные задачи.

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