Венеция, Италия, 11 октября, 2022, 22:18 — ИА Регнум. Общие расходы домохозяйств и предприятий Италии на энергию составят в 2022 году 207,4 млрд евро, с такой оценкой выступили 11 октября в национальной конференции ремесленников.

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В сравнении с 2021 годом показатель увеличился на 127,4 млрд евро, то есть сразу на 159%. Около трети этих средств были компенсированы властями (за счет субсидирования тарифов), еще 80 млрд граждане и бизнес заплатили «сами».

В 2022 году стоимость газаи электричествав Италии вырослауже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензинвырослав полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет9%, на основные товары — 11%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более50млрд евро.