Лос-Анджелес, США, , 22:16 — REGNUM Студия Marvel приостановила производство кинокомикса «Блэйд» после того, как проект покинул режиссёр Бассам Тарик. Об этом 11 октября сообщает портал The Hollywood Reporter.

Marvel Marvel Studios

Кинокомпания поставила «на паузу» производство картины, съёмки которой должны были начаться в Атланте (штат Джорджия, США) в ноябре 2022 года. Она планирует возобновить производственный процесс в начале 2023-го, во время перерыва Marvel будет искать нового режиссёра и заниматься доработкой проекта.

Напомним, главную роль в новом фильме про охотника на вампиров исполнит Махершала Али. Об уходе Бассама Тарика из проекта перезагрузки «Блэйда» Marvel сообщила в 27 сентября 2022 года. Тогда в компании пояснили, что режиссёр вынужден был отказаться от работы из-за постоянных изменений в производственном графике.

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