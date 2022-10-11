Москва, 11 октября, 2022, 22:15 — ИА Регнум. Германия не поможет киевскому режиму передачей нового вооружения, убежден глава комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев.

Council. gov.ru Сенатор Виктор Бондарев

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«Германия не помогла [киевскому режиму] своей «щедростью», а, наоборот, внесла лепту в дальнейшую эскалацию конфликта, что пойдёт не на пользу прежде всего самой [б. УССР]. Поражение действующей власти [республики] и её армии — дело времени. И если бы «добрые» европейцы уже сейчас прекратили снабжать киевский режим оружием, многих жертв удалось бы избежать», — рассуждает Бондарев в телеграм-канале.

В целом, по мнению сенатора, передача Германией киевскому режиму системы ПВО IRIS-T является очередной медвежьей услугой.

«При этом объективно никакой выгоды для себя лично Германия от такой «сделки» не получила и не получит. Какой напрашивается вывод? Или действующая власть Германии вспомнила нацистское прошлое собственной страны, или же она действует по указке НАТОвских «начальников» — американцев, которые дёргают за ниточки своих европейских сателлитов и вынуждают удовлетворять просьбы киевских попрошаек», — указал парламентарий.

Недавно советник главы МВД киевского режима Антон Геращенко обратился с просьбой к западным странам об увеличении поставок вооружений, Киеву необходимо в три раза больше РСЗО HIMARS, а также в пять раз больше танков, бронетехники и в десять раз больше машин.

«Массированный удар Вооружённых сил России по критической инфраструктуре [киевского режима] ускорил передачу немецкого комплекса ПВО, запланированную изначально на ноябрь. Но этот факт никак не воспрепятствует достижению целей нашей специальной военной операции», — заверил Бондарев.

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