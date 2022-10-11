Рим, , 22:13 — REGNUM В 2023 году Италию ждет рецессия, ВВП сократится на 0,2%, с таким прогнозом выступили 11 октября эксперты МВФ.

Италия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Предыдущий прогноз понижен сразу на 0,9%. Эксперты констатируют, что основной причиной снижения ВВП станет энергокризис.

В 2022 году, полагают аналитики МВФ, ВВП Италии увеличится (3,2%), причем даже более значительно, чем предполагалось ранее (3%).

В 2022 году стоимость газа и электричества в Италии выросла уже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензин выросла в полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 9%, на основные товары — 11%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.