Рим, , 22:09 — REGNUM Уходящий премьер-министр Италии Марио Драги в преддверие онлайн-саммита «Большой семёрки» 11 октября провел телефонный разговор с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Марио Драги European Parliament

Драги «осудил неприемлемые жестокие атаки России» и от лица всей страны выразил солидарность Зеленскому, сообщили в пресс-службе премьер-министра.

С февраля 2022 года Италия отправила в Киев несколько партий с оружием, причем власти неоднократно пытались делать это тайно. Сведений о том, что именно поставляется, нет даже у депутатов национального парламента. Большинство граждан страны, по данным социологов, против таких поставок.

Как сообщалось ранее, победу на досрочных парламентских выборах в Италии 25 сентября одержали правоцентристские партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента. Решение о формировании правого правительства под руководством Мелони будет принято по итогам встречи лидеров партий с президентом страны Серджо Маттареллой.