Минск, , 22:08 — REGNUM Серия терактов готовится в Белоруссии западными спецслужбами, сообщает 11 октября глава КГБ Белоруссии Иван Тертель.

Иван Тертель President.gov.by

На фоне решения Белоруссии и России создать совместную группировку вооружённых сил Запад решил нанести поражение изнутри — по белорусской территории. Для этого террористические группы уже формируются на территории б. УССР, а также в Литве и в Польше.

В частности, на территории б. УССР подготовлено три сотни боевиков, которые должны будут захватить один из районных центров Белоруссии.

Также, по словам главы белорусского ведомства, Запад не исключает варианта применения в отношении России и Белоруссии тактического ядерного оружия.

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