Москва, , 22:01 — REGNUM Известный продюсер Виктор Дробыш ответил на вопрос о том, как он относится к возможной мобилизации своих артистов. Об этом 11 октября сообщает mk.ru

Виктор Дробыш Кадр из интервью

«Если придёт Носкову повестка, и он пойдёт воевать, то тогда будет катастрофа», — сказал Дробыш. Продюсер признался, что не думал об этом и заявил, что журналисты испортили ему вечер подобным вопросом.

При этом он добавил, что если его подопечные получат повестки, то «пойдут». Дробыш также сообщил, что Стас Пьеха даёт концерты в Донбассе добровольно и ездит туда всегда, когда ему поступает приглашение.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что участник поп-группы «На-На» Вячеслав Жеребкин назвал позорным бегство от мобилизации. Он сообщил, что служил в армии и имеет военно-учётную специальность. Певец отметил, что его вряд ли мобилизуют из-за возраста, но подчеркнул, что если потребуется, то готов защищать Родину.

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