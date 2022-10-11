Рим, 11 октября, 2022, 21:59 — ИА Регнум. У Италии нет проблем с обеспечением газом на зимний период, заполнение хранилищ соответствует нормативам, заявил 11 сентября министр по делам экологической трансформации экономики Роберто Чинголани.

ИА REGNUM Газ

«Проблема у нас только с ценами», — добавил министр, пояснив, что Италия предлагала ввести так называемый «потолок цен» еще весной 2022 года, но власти ЕС поддержали это предложение лишь совсем недавно.

Биржевые цены «полностью оторваны от реальности» и характеризуются «безумной волатильностью», и с этим нужно бороться введением ценовых ограничений, полагает министр.

В 2022 году доля российского в общем объеме газа в Италии, по данным властей, сократилась с 40% до 20% (по другим данным — до 10%). «В ноль» этот показатель планируется вывести к 2024 году — за счет закупок в Северной Африке, на Ближнем Востоке, а также увеличения объема закупок СПГ.

В 2022 году стоимость газаи электричествав Италии вырослауже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензинвырослав полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет9%, на основные товары — 11%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более50млрд евро.