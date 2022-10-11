Копенгаген, 11 октября, 2022, 21:59 — ИА Регнум. 11 октября датский футбольный клуб «Копенгаген» в большинстве не смог одержать победу над «Манчестер Сити» в матче четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2022/23. Основное время встречи завершилось со счетом 0:0.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Единственную красную карточку на 30-й минуте встречи получил защитник «Манчестер Сити» Серхио Гомес. Матч обслуживала португальская бригада арбитров во главе с Карлосом Диасом. Ассистенты главного судьи — Руй Тавареш и Паулу Суарес.

Составы команд:

«Копенгаген»: Грабара, Хочолава (Дикс, 80’), Бойлесен, Йенсен, Лерагер, Кристенсен, Кристансен, Стаменич (Мукаиру, 90’), Классон, Дарами, Харальдссон (Йоханнессон, 59’).

«Манчестер Сити»: Мораеш, Канселу, Аканджи, Ляпорт (Аке, 88’), Гомес, Родри, Гюндоган, Де Брёйне (Силва, 77’), Грилиш (Фоден, 77’), Альварес, Марез (Диаш, 32’).

«Манчестер Сити», набрав 10 очков, укрепился на первой позиции в турнирной таблице группы G. «Копенгаген» с двумя очками остался на третьем месте.