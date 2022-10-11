Тель-Авив, Израиль, , 21:55 — REGNUM 11 октября израильский футбольный клуб «Маккаби» одержал сенсационную победу над туринским «Ювентусом». Основное время матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 завершилось со счетом 2:0.

Логотип Ювентуса

Оба гола в составе хозяев забил 29-летний вингер сборной Израиля Омер Ацили (7’ Пьер Корню, 42’ Фратсди Пьеро). Желтые карточки получили Пьер Корню, Уэстон Маккенни и Мануэль Локателли.

Составы команд:

«Маккаби»: Коэн, Сундгрен, Голдберг, Батюбинсика, Корню (Менахем, 71’), Мохамед (Тчибота, 86’), Лави, Шери, Ацили (Сек, 66’), Пьеро (Рукавица, 86’), Давид (Абу Фани, 71’).

«Ювентус»: Щенсный, Данило (Кин, 68’), Ругани, Бонуччи, Сандро (Суле, 74’), Маккенни (Костич, 46’), Рабьо, Куадрадо, Паредес (Локателли, 46’), Влахович, Ди Мария (Милик, 24’).

«Маккаби», одержав первую победу и набрав три очка, остался на последней четвертой позиции в турнирной таблице группы H. «Ювентус» с тем же количеством очков расположился строчкой выше.