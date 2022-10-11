Турин, Италия, , 21:53 — REGNUM Руководители итальянского банка Intesa San Paolo обсудят с профсоюзами предложение об изменении рабочего графика, передают 11 октября национальные СМИ.

Свет PIRO4D

Сотрудникам предлагается работать не пять дней в неделю, а четыре, но по 9 часов, а не по семь с половиной. Работники таким образом получат еще один полный выходной, а компания — возможность сэкономить на оплате счетов за электроэнергию и отопление офисов.

В 2022 году стоимость газа и электричества в Италии выросла уже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензин выросла в полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 9%, на основные товары — 11%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.