Турин, Италия, 11 октября, 2022, 21:53 — ИА Регнум. Руководители итальянского банка Intesa San Paolo обсудят с профсоюзами предложение об изменении рабочего графика, передают 11 октября национальные СМИ.

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Сотрудникам предлагается работать не пять дней в неделю, а четыре, но по 9 часов, а не по семь с половиной. Работники таким образом получат еще один полный выходной, а компания — возможность сэкономить на оплате счетов за электроэнергию и отопление офисов.

В 2022 году стоимость газаи электричествав Италии вырослауже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензинвырослав полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет9%, на основные товары — 11%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более50млрд евро.