Верона, Италия, , 21:50 — REGNUM Главный тренер «Вероны» Габриэле Чоффи отправлен в отставку из-за провального старта сезона в Серии А. Об этом 11 октября сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Футбол Håkan Dahlström

Габриэле Чоффи занимал пост главного тренера «Вероны» с лета 2022 года. Соглашение 47-летнего специалиста с итальянским клубом было рассчитано на два года до конца июня 2024 года.

После девяти сыгранных матчей итальянской Серии А сезона 2022/23 «Верона» с одной победой и пятью набранными очками занимает лишь 18-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата.

В следующем туре «Верона» дома сыграет с «Миланом». Встреча пройдет 16 октября в Вероне на стадионе «Маркантонио Бентагоди», а стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.