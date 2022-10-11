Вашингтон, , 21:57 — REGNUM Британский бизнесмен Грэм Бонэм-Картер был арестован в связи с обвинениями США в попытках обойти санкции, наложенные на российского бизнесмена Олега Дерипаску, сообщает 11 октября Reuters.

Олег Дерипаска Иван Шилов © ИА REGNUM

Федеральные прокуроры на Манхэттене, США, планируют добиваться экстрадиции арестованного в Великобритании бизнесмена. Прокуроры заявили, что Бонэм-Картер помогал Дерипаске оплачивать американскую недвижимость, а также пытался переслать за границу некоторые произведения искусства.

Напомним, министерство юстиции США с помощью санкций пытается оказать давление на «русских олигархов». Минюст США также арестовывает их активы и проводит уголовные расследования в попытках сломить поддержку президента России Владимира Путина.