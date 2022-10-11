Белград, 11 октября, 2022, 21:56 — ИА Регнум. Нужно, чтобы Сербия отдалилась от России, когда речь идет о снабжении энергоносителями, и США ей в этом помогут. Об этом заявил посол США в Сербии Кристофер Хилл 11 октября в Белграде.

United States Studies Centre Кристофер Хилл

По его словам, в настоящее время «очень много делается» для того, чтобы помочь Сербии в этом.

Комментируя возможное строительство нового нефтепровода, который привязал бы Сербию к нефтепроводу «Дружба», откуда она могла бы получать российскую нефть, Хилл заявил, что Россия оказалась ненадежным поставщиком, и что США, «насколько смогут», помогут Сербии в диверсификации источников снабжения энергией.

«Я не знаю, смогу ли я комментировать этот вопрос, так как я все еще не знаю подробностей, но Сербии в данный момент очень нужно диверсифицировать источники снабжения энергией и отдалиться в этом смысле от России, которая оказалась весьма ненадежным поставщиком», — процитировал телеканал Н1 слова Хилла.

Напомним, что ранее Кристофер Хилл потребовал от сербских властей ознакомить его с содержанием плана межмидовских консультаций, который министры иностранных дел Сербии и РоссииНикола СелаковичиСергей Лавров подписали в Нью-Йорке.