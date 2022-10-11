Доха, , 21:42 — REGNUM Международная организация ФИФА заплатит клубам 209 миллионов долларов за участие их игроков на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба федерации.

Чемпионат мира 2018

По информации источника, каждый клуб будет получать 10 тысяч долларов за каждый день пребывания футболиста в расположении национальной сборной на турнире. Также федерация будет выплачивать клубам компенсации в зависимости от травм игроков, полученных на мундиале.

Напомним, что чемпионат мира 2022 года пройдет в катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. В розыгрыше турнира примут участие 32 команды.