Москва, 11 октября, 2022, 21:39 — ИА Регнум. Известный видеоблогер BadComedian (Евгений Баженов) выпустил ролик с обзором на фантастический фильм «Матрица: Воскрешение». Видео он опубликовал 11 октября 2022 года на своём YouTube-канале.

Цитата из к/ф «Матрица: Воскрешение». реж. Лана Вачовски. 2021г. США Матрица

В фильме, длительность которого составляет около 1 часа и 17 минут, Баженов подверг резкой критике сценарий картины и режиссуру, а также назвал новую «Матрицу» очередным ненужным сиквелом. Стоит отметить, что на создание нового ролика BadComedian явно потратил немало сил и ресурсов: в нём он использовал нестандартные подходы к операторской работе и монтажу.

Напомним, премьера четвёртой части «Матрицы» состоялась 16 декабря 2021 года. Фильм приняли достаточно прохладно как критики, так и зрители, например, на известном рейтинговом сайте Rotten Tomatoes их оценки оказались равны и составили 63%, подобное единение во мнениях экспертов и рядовых пользователей платформы является достаточно редким.