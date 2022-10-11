Ростов-на-Дону, , 21:37 — REGNUM Отопительный сезон в Ростове-на-Дону стартует 17 октября. Об этом в своём телеграм-канале написал глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.

Отопление Иван Шилов © ИА REGNUM

«С указанной даты начнется подключение как дошкольных, школьных, медицинских учреждений, других объектов социальной сферы, так и жилищного фонда», — уточнил он.

По словам Логвиненко, к источникам теплоснабжения необходимо подключить более 4,7 тыс. жилых домов с центральным отоплением и 461 социальный объект. Однако после старта отопительного сезона коммунальным службам дадут две недели на подключение всех потребителей к теплу, устранение возможных дефектов и регулировку режимов централизованного теплоснабжения.