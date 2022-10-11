Москва, , 21:46 — REGNUM Инициатива Франции и Германии по Косово, о которой говорил президент Сербии Александр Вучич во время обращения к нации 8 октября, по всей видимости, вообще не существует. Такое предположение высказал лидер сербского движения «Освобождение» Младжан Джорджевич 10 октября в Москве в пресс-центре ИА REGNUM во время выступления на круглом столе под названием «Сербия на перепутье: Готов ли Александр Вучич к антироссийскому повороту».

Младжан Джорджевич. Круглый стол «Удастся ли спасти сербское Косово?» Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я считаю, что этот документ придумал Александр Вучич как своеобразный инструмент давления на общественное мнение. Мол, если мы разрешим Косово получить место в ООН, при этом не признав формально его независимость, Сербия автоматически вступит в ЕС и получит большую финансовую помощь. Я думаю, что это ложь, придуманная для того, чтобы народ поверил в золотой период, который ждет нас в будущем», — рассказал Джорджевич.

По словам политика, Евросоюз не примет Сербию в свои ряды по ускоренной процедуре, так как для того, чтобы вступить в ЕС, Сербии нужно сначала стать членом НАТО.

«Потом, Запад никогда не выделит реальную экономическую помощь Сербии. Их цель — уничтожить и разграбить Сербию, а не помочь ей», — отметил Младжан Джорджевич.

Напомним, что ранее Вучич заявил, что Франция и Германия предлагают такое решение по Косово и Метохии, которое подразумевает молчаливое согласие Белграда на вступление сепаратистского образования в международные организации, включая ООН, в обмен на ускоренный прием Сербии в ЕС.