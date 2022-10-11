Москва, 11 октября, 2022, 21:46 — ИА Регнум. Инициатива Франции и Германии по Косово, о которой говорил президент Сербии Александр Вучич во время обращения к нации 8 октября, по всей видимости, вообще не существует. Такое предположение высказал лидер сербского движения «Освобождение» Младжан Джорджевич 10 октября в Москве в пресс-центре ИА REGNUM во время выступления на круглом столе под названием «Сербия на перепутье: готов ли Александр Вучич к антироссийскому повороту».

Дарья Антонова ИА REGNUM Младжан Джорджевич. Круглый стол «Удастся ли спасти сербское Косово?»

«Я считаю, что этот документ придумал Александр Вучич как своеобразный инструмент давления на общественное мнение. Мол, если мы разрешим Косово получить место в ООН, при этом не признав формально его независимость, Сербия автоматически вступит в ЕС и получит большую финансовую помощь. Я думаю, что это ложь, придуманная для того, чтобы народ поверил в золотой период, который ждет нас в будущем», — рассказал Джорджевич.

По словам политика, Евросоюз не примет Сербию в свои ряды по ускоренной процедуре, так как для того, чтобы вступить в ЕС, Сербии нужно сначала стать членом НАТО.

«Потом, Запад никогда не выделит реальную экономическую помощь Сербии. Их цель — уничтожить и разграбить Сербию, а не помочь ей», — отметил Младжан Джорджевич.

Напомним, что ранее Вучич заявил, что Франция и Германия предлагают такое решение по Косово и Метохии, которое подразумевает молчаливое согласие Белграда на вступление сепаратистского образования в международные организации, включая ООН, в обмен на ускоренный прием Сербии в ЕС.