Лондон, , 22:10 — REGNUM Крупнейший британский аэропорт Хитроу предупреждает о потенциальном спаде спроса на путешествия грядущей зимой в связи с ухудшением экономических перспектив, влияния новой волны COVID-19 и обострения киевского конфликта, сообщает 11 октября Reuters.

Аэропорт Хитроу cedarjet201

Любое падение спроса на авиаперевозки неотвратимо нанесет новый удар по авиационной отрасли, затормозив ее восстановление после тяжелого сезона пандемии.

Представители Хитроу отмечают, что хотя рождественские дни, скорее всего, и будут очень загруженными, дальнейшие перспективы все же остаются неопределенными, так как британцы вынуждены сокращать расходы на досуг из-за растущей инфляции и цен на энергоносители.

Как сообщала газета The Guardian, три миллиона жителей Великобритании уже в ближайшие несколько лет могут оказаться за чертой бедности. Такие прогнозы сделал аналитический центр Resolution Foundation. Как пояснила сотрудница центра Лалита Трай, причиной тому — рост цен на электроэнергию.

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