Лондон, 11 октября, 2022, 22:10 — ИА Регнум. Крупнейший британский аэропорт Хитроу предупреждает о потенциальном спаде спроса на путешествия грядущей зимой в связи с ухудшением экономических перспектив, влиянием новой волны COVID-19 и обострением киевского конфликта, сообщает 11 октября Reuters.

cedarjet201 Аэропорт Хитроу

Любое падение спроса на авиаперевозки неотвратимо нанесет новый удар по авиационной отрасли, затормозив ее восстановление после тяжелого сезона пандемии.

Представители Хитроу отмечают, что хотя рождественские дни, скорее всего, и будут очень загруженными, дальнейшие перспективы все же остаются неопределенными, так как британцы вынуждены сокращать расходы на досуг из-за растущей инфляции и цен на энергоносители.

Как сообщала газета The Guardian, три миллиона жителей Великобритании уже в ближайшие несколько лет могут оказаться за чертой бедности. Такие прогнозы сделал аналитический центр Resolution Foundation. Как пояснила сотрудница центра Лалита Трай, причиной тому — рост цен на электроэнергию.