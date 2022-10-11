Вашингтон, , 21:41 — REGNUM Американских военных не планируют отправлять на территорию б. УССР для участия в боевых действиях, сообщил 11 октября журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Джон Кирби Chairman of the Joint Chiefs of Staff

Заявив, что планов воевать с Россией у США нет, Кирби напомнил об аналогичном заявлении американского президента Джо Байдена, который «говорил, что американские военнослужащие не будут воевать на территории» б. УССР.

Кроме того, американский представитель заявил, что ядерная война не нужна никому, поскольку от неё не будет спасения ни жителям территории б. УССР, ни ЕС, не нужна ядерная война и жителям России. При этом он назвал верным словам российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о невозможности победить в ядерной войне.

«Никто не хочет, чтобы это переросло на такой уровень, — сказал Кирби. — Для такой эскалации нет причин».

Отметив, что боевые действия на территории б. УССР надо немедленно закончить, он пообещал обеспечивать «слаженную работу» с киевскими коллегами, «чтобы у них были возможности и инструменты, необходимые для самозащиты, чтобы они могли достичь успеха за столом переговоров».

Американский представитель добавил, что, судя по его данным, Москва не готовится применить ядерное оружие.

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