Глазго, Великобритания, 11 октября, 2022, 21:27 — ИА Регнум. 11 октября в Глазго на стадионе «Селтик Парк» «Селтик» в матче 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 сыграет с немецким «Ред Булл Лейпцигом». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Стартовые составы команд:

«Селтик»: Джо Харт, Грег Тейлор, Мориц Йенц, Камерон Картер-Викерс, Йосип Юранович, Лиэль Абада, Сеад Хакшабанович, Мэтт О’райли, Даидзэн Маэда, Рэо Хататэ, Кего Фурухаши.

«Ред Булл Лейпциг»: Янис Бласвих, Мохамед Симакан, Вилли Орбан, Дэвид Раум, Йошко Гвардиол, Амаду Айдара, Доминик Шобослаи, Кристофер Нкунку, Ксавер Шлагер, Андре Силва, Тимо Вернер.

После трех сыгранных матчей группы F футбольный клуб «Селтик» с одним очком занимает последнее место в турнирной таблице. «Ред Булл Лейпциг», набрав три очка, располагается позицией выше.