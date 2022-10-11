Москва, 11 октября, 2022, 21:25 — ИА Регнум. Военкор Евгений Поддубный 11 октября в своем телеграм-канале рассказал, как проходит обучение мобилизованных Центрального военного округа на одном из полигонов.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

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Полигон является прифронтовым, и занимаются там одновременно несколько подразделений — разведка, пехота, танкисты, отметил военкор.

«Отличный полигон военного времени. Боеприпасов вагон, свободное время отсутствует. Подход инструкторов понятный: чем лучше вы учитесь, тем выше ваша живучесть. Мобилизованные — взрослые мужики, и если их попробуют обделить инструкторским вниманием, еще и спросят за это», — рассказал Поддубный.

21 сентября в своем обращении к согражданам президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Министр обороны Сергей Шойгу позже сообщил, что мобилизованы будут 300 тысяч резервистов.