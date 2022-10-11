Вашингтон, 11 октября, 2022, 21:43 — ИА Регнум. Сенат США приступил к обсуждению закона о финансировании национальной обороны на 2023 год (NDAA), который определяет курс политики Пентагона, предполагает выделение $817 миллиардов, а также включает положения о конкуренции с Китаем и Россией за счет спонсирования Тайваня и киевского режима, сообщает 11 октября Reuters.

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Источники сообщают, что в новый закон будет включен раздел о значительном увеличении помощи Тайваню в сфере безопасности. Также речь идет о новом финансировании киевского режима и поставках систем вооружений.

«Мы должны гарантировать, что Соединенные Штаты смогут превзойти конкурентов, сдержать и победить ближайших соперников. Этот NDAA противостоит Китаю и России путем полного инвестирования в Тихоокеанскую инициативу по сдерживанию, Европейскую инициативу по сдерживанию и инициативу по содействию [киевскому режиму]», — заявил председатель комитета по вооруженным силам Сената Джек Рид.