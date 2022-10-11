Дортмунд, Германия, 11 октября, 2022, 21:24 — ИА Регнум. 11 октября в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» футбольный клуб «Боруссия» в матче четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 примет «Севилью». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Стартовые составы команд:

«Боруссия»: Грегор Кобель, Матс Хуммельс, Тома Менье, Никлас Зюле, Том Роте, Салих Озкан, Юлиан Брандт, Джуд Беллингем, Дониэлл Мален, Карим Адейеми, Антони Модест.

«Севилья»: Яссин Буну, Танги Ньянзу Куасси, Маркао, Маркос Акунья, Хосе Анхель Кармона, Неманья Гудель, Иван Ракитич, Сусо, Хесус Навас, Эрик Ламела, Юссеф Эн-Несери.

На матч назначена сербская бригада арбитров во главе со Срданом Йовановичем. Ассистенты главного судьи — Урош Стойкович и Милан Михайлович.

В последний раз «Боруссия» и «Севилья» играли между собой 5 октября в матче 3-го тура группового этапа. Тот матч завершился крупной победой «шмелей» со счетом 4:1.