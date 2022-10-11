Элиста, 11 октября, 2022, 21:23 — ИА Регнум. В Элисте из-за ухудшения погодных условий введён режим повышенной готовности. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации столицы Калмыкии 11 октября.

Александр Погожев ИА REGNUM Ветер в кронах деревьев

Согласно экстренному предупреждению, поступившему от синоптиков, в течение суток 12 октября в Калмыкии усилится ветер. Его порывы будут достигать 20 метров в секунду.

Режим повышенной готовности объявлен с 11 по 13 октября для работников системы предупреждения и ликвидации ЧС.