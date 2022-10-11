Москва, , 21:20 — REGNUM «Союзмультфильм» и Central Partnership выложили в Сеть первый трейлер анимационной картины «Чинк: хвостатый детектив» на основе мультсериала «Тайны Медовой долины». Ролик был опубликован 11 октября на странице кинокомпании в соцсети «ВКонтакте».

«Союзмультфильм» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В центре повествования будут находиться знакомые юным зрителям жители Медовой долины бельчонок Чинк, сова Софи и другие персонажи. По сюжету, в городе похищают артефакт «Золотой улей» и подозрение падает на Чинка. Главным героям предстоит раскрыть дело и найти настоящего преступника.

Для справки: премьера картины «Чинк: хвостатый детектив» запланирована на 17 ноября 2022 года. В качестве режиссёра проекта выступил Григорий Вожакин.