Париж, , 21:20 — REGNUM «Пари Сен-Жермен» в матче четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 встретится с португальской «Бенфикой». Встреча пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс», а стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Матч обслужит английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Ассистенты главного судьи — Стюарт Берт и Саймон Беннет.

Стартовые составы команд:

«Пари Сен-Жермен»: Джанлуиджи Доннарумма, Данилу Перейра, Маркиньос, Серхио Рамос, Ашраф Хакими, Хуан Бернат, Марко Верратти, Витинья, Килиан Мбаппе, Неймар, Пабло Сарабия.

«Бенфика»: Одиссеас Влаходимос, Алехандро Гримальдо, Александер Ба, Николас Отаменди, Антониу Силва, Фредрик Аурснес, Энцо Фернандес, Жоау Мариу, Рафа Силва, Флорентину Луиш, Гонсалу Рамуш.

На данный момент «Пари Сен-Жермен» с двумя победами и семью набранными очками занимает первое место в турнирной таблице группы H. «Бенфика», также набрав семь очков, располагается позицией ниже.