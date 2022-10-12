12 октября 2022 | Время чтения 4 мин

Наш путь — это путь Правды. И пройти его можно, только веря в свой народ, доверяя ему, разделяя его мнение и беды. Только так — вместе, единым фронтом – мы добудем свою Победу.

Платон Беседин, , 07:43 — REGNUM Уже два дня ВС РФ наносят ракетные удары по объектам, находящимся на территории, подконтрольной киевскому режиму. Важным объектам. Ракет, как видим, хватает — и, поверьте, хватит ещё надолго. Так что все заявления бла-блакеров вроде Арестовича о том, что запас израсходован — не более чем заклинание для рыбок. Заклинание, которое уже не работает. Очевидно, ракетные удары, если будут наноситься регулярно, изменят и ситуацию на фронте, и сознание жителей территории б. УССР.

Информационная война ИА REGNUM

Однако происходящее необходимо связать ещё и вот с какой новостью. Укронацист Жорин опубликовал в Сети видео, на котором видно, как людей сбрасывают в яму. Убитых и, видимо, замученных людей. Именно так укронацистские черти поступают с жителями Купянска. Жорин — существо бездарное — конечно, не сообразил, что он делает. Думал порисоваться, пусть и в таком извращённом виде. Однако вышел скандал. И видео не понравилось западным кураторам. Не потому, что те как-то сильно переживают за граждан постсоветских республик, нет, а сугубо потому что мараться в принципе нежелательно. Так нацисты когда-то придумали «душегубки», чтобы сделать массовые убийства более анонимными.

В общем, Жорин и сотоварищи в попытке сместить акценты спешно бросились снимать и монтировать уже другое видео — фейковое. Для того, чтобы свалить все преступления на российских солдат. Вышло так себе. То, что видео фейковое, поймёт любой человек, мало-мальски причастный к тележурналистике. Топорная работа!

Однако, к сожалению, современное медиасознание устроено так, что убедить кого-то в правдивости/фейковости того или иного видео, как и любого другого файла, документа, в принципе, практически невозможно. Мы живём во времена, когда каждый верит исключительно в то, во что хочет верить. Потребитель ищет в информации не повод к раздумьям, а сугубо подтверждение собственных мыслей и установок. Он как бы ставит себя выше правды, тайно мечтая возвести самого себя — любимого! — в абсолют.

Однако это ни в коем разе не означает, что мы не должны реагировать на подобные вызовы. Скорее, наоборот! Обязаны реагировать! Пусть это и будет в определённом смысле то, что Карлос Кастанеда называл контролируемой глупостью. Более подробно это звучит так: «Воин должен прежде всего знать, что его действия бесполезны, но он должен выполнять их, как если бы он не знал об этом». В общем, действуем, даём отпор лжи! Но… действуем ли? Почему, к примеру, наш СПЧ реагирует с опозданием? Где гневные ноты? Где протесты? Это касается не только СПЧ, а всей нашей системы.

Мы обязаны давить, прежде всего, в информационном поле. Таковы правила современного мира. Победы в медийном поле не менее важны, чем победы в реальности. И, на мой взгляд, здесь большая часть наших успехов была достигнута за счёт подвижников и энтузиастов — то есть фигурами и объединениями неофициальными. А что же официальная пропаганда? Она, как правило, отмалчивается, когда нужно говорить. А если говорит, то выходит нечто заскорузло-банальное, прогоркло-скучное — то, во что можно верить, только приложив определённые усилия. Да и нельзя рассказывать через сутки после события. Ещё и так рассказывать.

Информационная атака Александр Горбаруков, ИА REGNUM

Меж тем очевидно, что отмолчаться не получится. Как и замолчать. Особенно после мобилизации. Собственно, уже она показала, что необходимо своевременно отвечать на запросы. Реагировать оперативно и качественно.

Нашему молчанию, скажем мягко, на мой взгляд, есть объяснение. Точнее — одно из объяснений. Годами, десятилетиями в России учили и учились лебезить. С этим холуйским «чего изволите-с?». «Служить бы рад, прислуживаться тошно». Классика.

Как итог мы получили орды лакеев в кабинетах самого разного уровня. И больше всего они боятся расстроить своё начальство. Вдруг то рассвирепеет и погонов/премии лишит. Синдром плохих новостей в действии. Лишь бы чего не вышло и лишь бы не принести начальству плохие вести. И так — от ступени к ступени. При этом не станем забывать, что лакей абсолютно лишён чувства трагедии. Он не понимает масштабов происходящего, а потому абсолютно глух к нему.

Отсюда — многие беды. Однако сейчас мы уж точно не имеем права позволять себе слабости и недоработки. И вместе с ракетами в сторону территории, подконтрольной Киеву, должны лететь информационные ракеты и бомбы во всех направлениях. Но главное сегодня — это внутренний медиа- и смысловой фронт. Люди должны получать информацию непосредственно от МО РФ — информацию, поданную грамотно и своевременно. Необходимо преодолеть дефицит молчания. Прорвать информационную блокаду, созданную, что странно и даже дико, по нашу же сторону баррикад.

Бомба Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Наш путь — это путь Правды. И пройти его можно, только веря в свой народ, доверяя ему, разделяя его мнение и беды. Только так — вместе, единым фронтом — мы добудем свою Победу. И это не патетика, нет — это всего лишь эффективный modus operandi.

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