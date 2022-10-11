Тацинский район, Ростовская область, 11 октября, 2022, 21:16 — ИА Регнум. Двое взрослых и пятилетний ребёнок пострадали при пожаре в жилом доме в Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 11 октября.

24.mchs.gov.ru На пожаре

Инцидент случился на улице Гунькина в станице Ермаковской Тацинского района вечером 11 октября. Пожар вспыхнул в результате розжига печи бензином частном доме. Огонь распространился на площади 49 кв. метров. Мужчина, женщина и девочка доставлены в ЦРБ Тацинского района.

На месте происшествия работали пять человек и две единицы техники.