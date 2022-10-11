Варшава, , 21:16 — REGNUM 11 октября в Варшаве (Польша) на «Стадионе имени маршала Юзефа Пилсудского» футбольный клуб «Шахтер» в матче четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 встретится с мадридским «Реалом». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Стартовые составы команд:

«Шахтер»: Анатолий Трубин, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Михаил Мудрик, Александр Зубков, Артем Бондаренко, Лассина Траоре.

«Реал»: Андрей Лунин, Ферлан Менди, Начо, Антонио Рюдигер, Лукас Васкес, Тони Кроос, Орельен Тчуамени, Федерико Вальверде, Эден Азар, Родриго, Карим Бензема.

На матч назначена израильская бригада арбитров во главе Орелем Гринфилдом. Ассистенты главного судьи — Рой Хассан и Идан Яркони.