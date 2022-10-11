Варшава, 11 октября, 2022, 21:16 — ИА Регнум. 11 октября в Варшаве (Польша) на «Стадионе имени маршала Юзефа Пилсудского» футбольный клуб «Шахтер» в матче четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 встретится с мадридским «Реалом». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Стартовые составы команд:

«Шахтер»: Анатолий Трубин, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Михаил Мудрик, Александр Зубков, Артем Бондаренко, Лассина Траоре.

«Реал»: Андрей Лунин, Ферлан Менди, Начо, Антонио Рюдигер, Лукас Васкес, Тони Кроос, Орельен Тчуамени, Федерико Вальверде, Эден Азар, Родриго, Карим Бензема.

На матч назначена израильская бригада арбитров во главе с Орелем Гринфилдом. Ассистенты главного судьи — Рой Хассан и Идан Яркони.