Киев, , 21:16 — REGNUM Поддерживавшие энергетическую и водную блокаду Крыма и геноцид Донбасса жители контролируемых Киевом территорий теперь могут в полной мере прочувствовать ситуацию, отметил 11 октября в своем телеграм-канале (Colonelcassad) военный эксперт Борис Рожин.

Ракетные удары. СВО к 13:00 11.10.2022 (c) ИА REGNUM

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«Вспомнились времена энергоблокады Крыма, когда рагули подорвали ЛЭП на границе полуострова и шутковали насчет того, что Крым теперь будет жить в темноте. Карма — она такая», — отметил Рожин.

Как сообщалось ранее, следствием ударов ВС России по военной и энергетической инфраструктуре на территории б. УССР стали веерные отключения электроэнергии, перебои с сотовой связью и интернетом.

10 октября ВС России нанесли серию ракетных ударов по военным, административным и инфраструктурным объектам на территории б. УССР. В Минобороны сообщили, что все назначенные цели были поражены. Новые удары были нанесены 11 октября.