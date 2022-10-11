Новосибирск, , 21:20 — REGNUM Сейсмические толчки магнитудой 4,8 зафиксированы в Новосибирской области, сообщает 11 октября региональное управление МЧС.

Землетрясение Smchealth.org

Отмечено, что местные жители ощутили землетрясение, но пострадавших и разрушений нет.

«В 20:10 местного времени (16:10 мск) от Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН поступило сообщение о сейсмособытии магнитудой 4,8 в Купинском районе Новосибирской области. От жителей населенных пунктов соседних Чистоозерного и Татарского районов поступали сообщения о небольших колебаниях земной поверхности», — указано в сообщении.

В районе подземных толчков началась комиссионная проверка социально-значимых объектов и объектов топливно-энергетического комплекса.

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