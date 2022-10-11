Милан, Италия, , 21:12 — REGNUM 11 октября в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» футбольный клуб «Милан» в матче четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 встретится с лондонским «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Стартовые составы команд:

«Милан»: Чиприен Тэтэрушану, Тео Эрнандес, Пьер Калюлю, Фикайо Томори, Маттео Габбиа, Исмаэль Беннасер, Сандро Тонали, Браим Диас, Раде Крунич, Рафаэл Леау, Оливье Жиру.

«Челси»: Кепа Аррисабалага, Тиаго Силва, Трево Чалоба, Калиду Кулибали, Бен Чилуэлл, Рис Джеймс, Жоржиньо, Матео Ковачич, Мейсон Маунт, Рахим Стерлинг, Пьер-Эмерик Обамеянг.

Прошлый матч двух этих команд, проходивший 5 октября в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», завершился крупной победой «Челси» со счетом 3:0, а забитыми мячами отметились Уэсли Фофана, Пьер-Эмерик Обамеянг и Рис Джеймс.