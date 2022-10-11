Ижевск, 11 октября, 2022, 21:10 — ИА Регнум. По состоянию на 10 октября в Удмуртии прививку от гриппа сделали 280 102 человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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Из этого числа вакцинированы 165 827 взрослых, что составляет около 25,6% от всех граждан республики, подлежащих вакцинации, а также 114 275 детей или 46,1%.

Среди жителей республики в возрасте старше 60 лет привился 61 741 человек.

В профессиональных группах риска вакцинацию прошли 17 280 сотрудников сферы образования, 4151 — общественного питания и пищевой промышленности, 4634 — торговли, 4303 - сферы обслуживания, 2038 - транспорта, 16 020 - медицинских работников, 2594 - студентов.

В ведомстве напомнили, что в сезоне 2022–2023 годов планируется вакцинировать около 60% населения — это около 896 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на конец сентября, в России привились от гриппа более 12,3 млн человек, что составляет 8,4% от численности населения страны. Превышение эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ на тот момент было зарегистрировано в 66 субъектах РФ.

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