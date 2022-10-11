Керчь, Крым, , 21:10 — REGNUM Жёлтый уровень террористической опасности введён на части территории Крыма, написал 11 октября глава региона Сергей Аксёнов в своём телеграм-канале.

Сергей Аксёнов Официальный портал Главы Республики Крым

Обращаясь к жителям региона, Аксёнов пояснил, что с 20:00 мск 11 октября до 20:00 мск 23 октября высокий (жёлтый) уровень террористической опасности будет действовать на территории городского округа Керчь и Ленинского района Крыма.

Эти меры приняты с целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости Крыма и его жителей, отметил глава региона.

Напомним, 8 октября на Крымском мосту произошёл теракт — подрыв опор моста, осуществлённый бандеровскими боевиками.

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