Париж, 11 октября, 2022, 21:12 — ИА Регнум. Франция планирует усилить военное присутствие в Восточной Европе в рамках блока НАТО из-за военных действий на территории бывшей УССР, заявил 11 октября французский министр обороны Себастьян Лекорню на заседании комиссии сената по иностранным делам, обороне и вооруженным силам.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Ввиду ситуации на восточном фланге НАТО из-за боев, которые ведет Россия на [территории б. УССР], президент республики принял решение усилить нашу оборонительную позицию на востоке Европы, направив бригаду бронемашин и танков в Румынию», — сказал Лекорню.

Кроме того, заявил он, Франция направит дополнительные истребители Rafale в Литву и дополнительные военные контингенты в Эстонию.

По его словам, все эти планы намечено реализовать к концу октября — началу ноября 2022 года.

Напомним, летом 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о формировании новой бригады, которая может при необходимости оперативно быть направлена в Румынию.