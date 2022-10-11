Тюмень, , 20:58 — REGNUM В Тюменской области предлагают исключить административную ответственность для самогонщиков из регионального закона об административных правонарушениях. Законопроект находится на рассмотрении в областной думе, сообщает «Вслух. ру».

Самогон Цитата из к/ф «Самогонщики». Реж. Леонид Гайдай. 1961. СССР

С такой законодательной инициативой выступила городская администрация Ялуторовска. В Тюменской области, согласно региональному закону, физические лица, которые изготавливают продукцию «без использования этилового спирта с целью сбыта», караются штрафом от 300 до 2500 рублей. В российском КоАП закреплена ответственность за незаконную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции физлицами карается от 30 до 50 тысяч рублей с конфискацией оборудования. За самогоноварение в том числе.

«Вообще, значительная часть наших мужчин занимается самообеспечением в данной сфере. Главная задача — чтобы не было распространения контрафактной продукции, отравления населения. Административная ответственность за изготовление продукции для себя, как это было в СССР, сейчас не актуальна», — цитирует издание депутата Тюменской областной думы Владимира Ульянова («Единая Россия»).

По факту же предлагается ликвидировать дублирование регионального и федерального законодательства. И если областные депутаты согласятся упразднить региональную статью, то самогонщикам придётся отвечать по более строгому, федеральному закону.